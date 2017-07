Beliebte Hochschulstädte

Studieren in der Metropole

Viele Schulabgänger zieht es zum Studieren in eine große Metropole. Die studentische Mietplattform uniplaces hat jetzt die beliebtesten europäischen Unistädte ermittelt.

Demnach locken oftmals neben einer namhaften Universität auch günstige Mieten, das Nachtleben oder sonstige kulturelle Angebote die Studierenden.

Besonders beliebt sind laut dem Ranking die Metropolen Barcelona, Berlin, Rom und Budapest, aber auch die bayerische Landeshauptstadt München.

Während Berlin trotz enormer Wohnungsknappheit vor allem durch seine Multikultur und geringe Lebenshaltungskosten überzeugt, locken die südlichen Metropolen Barcelona und Rom mit Sonne, Strand und südländischem Flair. Die Hochschulen der Stadt München erheben keine Studiengebühren und machen so das Leben in einer der teuersten Städte Deutschlands leichter finanzierbar. Umgekehrt ist es in Budapest: In keiner anderen Metropole sind die Lebenshaltungskosten so gering. In Kombination mit dem großen Kulturangebot lockt es deshalb trotz der hohen Studiengebühren vor allem Medizinstudierende an die vier Hochschulen der Stadt.