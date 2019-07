Hochschulkompass

Studienplatzbörse ab 1. August

Noch keinen Studienplatz fürs Wintersemester? Kein Problem, am 1. August 2019 geht wieder die bundesweite Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) online. Dort kannst du kostenfrei und ohne Anmeldung das passende Angebot für dich finden.

Am 1. August startet erneut die HRK-Studienplatzbörse. Wer noch einen Studienplatz für das kommende Wintersemester sucht, findet dort bis Ende Oktober tagesaktuell die verbliebenen Angebote der Hochschulen. Der Zugang ist kostenfrei und erfordert keine Anmeldung.



Die Online-Datenbank bietet kompakte Informationen über alle staatlichen und staatlich anerkannten deutschen Hochschulen, ihre Studien- und Promotionsmöglichkeiten, die individuellen Hochschulprofile sowie diverse Ansprechpartner an den Hochschulen. HRK und Hochschulen wollen damit allen Interessierten die Orientierung in der komplexen deutschen Hochschullandschaft erleichtern.