Zulassung

Studiengänge immer häufiger zulassungsfrei

Der Anteil der zulassungsbeschränkten Studienangebote ist erneut leicht zurückgegangen. Das geht aus der neuesten Statistik der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hervor.

Im laufenden Wintersemester 2018/19 waren 42 Prozent der weit über 10.000 grundständigen Studienangebote zulassungsbeschränkt. Ein Jahr zuvor waren es noch 44 Prozent, im Wintersemester 2014/15 sogar knapp die Hälfte.

Besonders hoch ist der Anteil der Zulassungsbeschränkungen in Berlin (65 Prozent) und Bremen (62 Prozent). Thüringen hat weiterhin die geringste Quote – dort sind acht von zehn Studienangeboten zulassungsfrei; in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt sind es jeweils circa sieben von zehn.