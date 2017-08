Sprachunterricht für Geflüchtete

Förderung

Sprachunterricht für Geflüchtete

Sprachkenntnisse sind einer der wichtigsten Schritte zur erfolgreichen Integration von Geflüchteten. Trotz der zahlreichen Förderprogramme und Budgeterhöhungen fehlt es jedoch an Lehrpersonal für Deutschunterricht an Schulen. Um dem Mangel an qualifizierten Lehrkräften für den Sprachunterricht für Geflüchtete an Schulen entgegenzuwirken, soll das Potenzial der Lehramtsstudierenden für die Sprachvermittlung genutzt werden.