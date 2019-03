Wettbewerb

Social Startups gesucht

Beim Gründerwettbewerb „Generation-D 2019“ von Studierenden für Studierende können sich Startup-Projekte mit gesellschaftlichem Mehrwert bewerben. Sie sollen zeigen, dass soziale Projekte und Wirtschaftlichkeit keine Gegensätze darstellen müssen.

Gesucht werden studentische Projekte, die sich innovativ und kreativ aktuellen Herausforderungen in Deutschland annehmen. Neben neuartigen Lösungsansätzen soll auch ein gesellschaftlicher Mehrwert geschaffen werden.



Jedes Team hat die Chance, zwischen 1.500 und 5.000 Euro zu gewinnen. Insgesamt ist ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro angesetzt. Zusätzlich zu dieser finanziellen Förderung der besten Projekte bietet der Wettbewerb „Generation-D 2019“ ein großes Netzwerk an Kooperationspartnern, die den Gewinnern mit Coaching, Beratung und Workshops künftig zur Seite stehen.



Einen konkreten Branchenschwerpunkt für die Gründer gibt es bei diesem Wettbewerb nicht. Die Themen können sich um Bildung, Umwelt, Gesundheit oder soziale Gesellschaft drehen. Die Jury achtet vor allem auf die perspektivische Umsetzbarkeit des Projektes. Bewerben könnt ihr euch noch bis zum 31. März 2019.