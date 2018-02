Schnupperstudium an der TU Kaiserslautern

„TUKzero“

Die technische Universität Kaiserslautern bietet zum Sommersemester ein neues Schnupperstudium für unentschlossene Schulabgänger an. Die Einschreibung ist bis zum 28. Februar möglich.

Die Vielzahl an Studiengängen in Deutschland erschwert die Orientierung für Studienanfänger zunehmend. Zum Start des aktuellen Wintersemesters konnten Schulabgänger zwischen 19.000 Studiengängen wählen. Das neue Schnupperstudium „TUKzero“ der technischen Universität Kaiserslautern ermöglicht den Schulabgängern ein Semester lang ihr Neigungen und Interessen mit dem Studienangebot der Hochschule abzugleichen. Während des Schnupperstudiums können die jungen Menschen Vorlesungen und Lehrveranstaltungen besuchen, aber auch bereits selbst im Labor forschen. Nach Ablauf des Semester können die Studierenden entscheiden, ob die Aufnahme eines Studiums für sie in Frage kommt.

Interessierte können sich bis zum 28. Februar online bewerben und einschreiben. Weitere Informationen gibt es im Koordinationsbüro von TUKzero per E-Mail und Telefon unter TUKzero@uni-kl.de und 0631-205 5950 (jeweils Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr).