Schiffs- und Hafenbetrieb an der Jade Hochschule

Die Jade Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg Elsfleth bietet zum Wintersemester 2018/19 den dualen Studiengang Schiffs- und Hafenbetrieb an. Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester.

Auszubildende als Fachkraft für Hafenlogistik, Kauffrau oder Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen sowie Binnenschiffer und Binnenschifferinnen können neben ihrer Ausbildung den Abschluss zum Bachelor of Science (B.Sc.) erlangen. Die Lehrveranstaltungen finden im Wechsel mit betrieblicher Ausbildung und Berufsschulunterricht statt und ermöglichen eine flexible Organisation.

Nach dem Abschluss sind die Absolventen für die Arbeit in Führungspositionen in der Reederei- und Hafenwirtschaft sowie der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung qualifiziert. Zudem erwerben die Auszubildenden technische, rechtliche und wirtschaftliche Kenntnisse in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf.

