Studienorientierung

Relaunch bei studienwahl.de

Das Portal studienwahl.de erscheint ab sofort in einem frischen, neuen Design. Neben einer kompletten technischen Neugestaltung der Internetseite wird es auch im Aufbau und in den Navigationswegen Optimierungen geben.

Wie gewohnt sind auch künftig die bewährten Informationen und Tipps aus dem bekannten Buch „Studienwahl“ unter www.studienwahl.de zu finden. Die neue Navigation lehnt sich dabei noch stärker an das Handbuch an, was die Orientierung erleichtert. So sind etwa die neu strukturierten Studienfelder und Informationen zur Studienbewerbung künftig direkt mit einem Klick erreichbar.

Schneller und unkomplizierter gelangt man in Zukunft auch zu den Themen des Monats, dem Newsletter-Archiv sowie zu Praktikumsbörse und Veranstaltungsdatenbank. Letztere werden mit Filtern und einer Suchfunktion ausgestattet, was die Suche nach passenden Praktika und Infoveranstaltungen deutlich vereinfacht.

Apropos Suche: Selbstverständlich wurde auch der „finder“, die beliebte Studiengangsuche, weiterentwickelt. Die Nutzer/-innen haben künftig zum Beispiel die Möglichkeit, nach Studienfeldern zu filtern. Die übrigen Filter bleiben erhalten und lassen auch eine Mehrfachauswahl zu. Daneben wurde der Suchalgorithmus optimiert.