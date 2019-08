Stipendium

Reisestipendien für Informatikerinnen

Zur Fachkonferenz „European Women in Technology“, die am 26. und 27. November 2019 in Amsterdam stattfindet, vergibt das Hasso-Plattner-Institut der Universität Potsdam zehn Reisestipendien an besonders leistungsstarke und engagierte Informatik-Studentinnen.

Das Stipendium umfasst die Kosten für An- und Abreise, Übernachtung in Amsterdam sowie das Eintrittsticket für die „European Women in Technology“. Sie ist Teil der Women in Tech World Series: Weitere Konferenzen finden in London, Dublin, im Silicon Valley und in Kapstadt statt. Interessierte Informatik-Studentinnen können sich online für ein Stipendium bewerben. Die Bewerberin muss zum Zeitpunkt der Veranstaltung im November 2019 eingeschriebene Bachelor- oder Masterstudentin an einer deutschsprachigen Hochschule sein.



Die Messe gehört mit mehr als 4.000 Besuchern zu den größten ihrer Art in Europa. Mehr als 200 internationale Sprecher geben Einblicke in neue Forschungs- und Arbeitsfelder. Die Konferenz zieht Führungskräfte und IT-Expertinnen aus ganz Europa an und bietet die Möglichkeit, sich beruflich zu vernetzen und Wissen, aber auch Erfahrungen und Visionen auszutauschen. Soft Skills in den Bereichen Führung und Potentialentfaltung können trainiert und verbessert werden.



Am 18. Oktober 2019 werden alle Bewerberinnen zu einem Kennenlern- und Netzwerktag an das Potsdamer Institut eingeladen. Im Anschluss erfolgt die Auswahl und Bekanntgabe der Stipendiatinnen. Eine Bewerbung ist noch bis zum 27. September 2019 möglich.