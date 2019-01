Referendariat nun auch in Teilzeit

In Baden-Württemberg können angehende Lehrer aller Schularten ihren Vorbereitungsdienst ab sofort auch in Teilzeit absolvieren. Das Modell greift für all jene, die ein Kind betreuen, einen Angehörigen pflegen oder schwerbehindert sind.