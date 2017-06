Stipendium

Praktikum zum Studienstart

Die IST-Hochschule für Management vergibt gemeinsam mit AIDA Cruises ein Stipendium für den Bachelor-Studiengang „Tourismus Management“. Die Förderung ist Teil einer vor kurzem geschlossenen Bildungskooperation.

Im Rahmen des Stipendiums erhält ein Studierender mit einem dreimonatigen Praktikum bei AIDA in Rostock die Gelegenheit, einen Einblick in die Organisation und Vermarktung von Kreuzfahrten zu bekommen. Gleichzeitig startet das Fernstudium des Studiengangs „Tourismus Management“ an der IST-Hochschule, der betriebswirtschaftliche und tourismusspezifische Inhalte verknüpft.

Interessierte können sich bis zum 15. Juli 2017 schriftlich oder per Video bewerben. Vorgaben gibt es keine. Anschließend küren beide Partner einen Gewinner, der das Studium am 1. Oktober aufnehmen kann.