Nur jeder vierte Prof ist eine Frau

Gender-Debatte

Nach wie vor sind Frauen in Führungspositionen ein seltener Anblick – das ist auch an den deutschen Hochschulen nicht anders. Der Bildungsanbieter WBS-Gruppe hat den Frauenanteil an 37 der größten Hochschulen des Landes untersucht. Durchschnittlich sind dort 23 Prozent der Professoren und 17 Prozent der Dekane weiblich.