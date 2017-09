Neuer Studiengang

„Musicdesign“ an der HS Furtwangen

Musik, Klänge und Geräusche stehen im Mittelpunkt des neuen Masterstudiengangs. Er startet zum Wintersemester 2017/18.

In drei Semestern lernen die Studierenden die physikalischen Grundlagen von Klang und Wahrnehmung. Außerdem stehen Module aus den Bereichen Musik-, Interaktions- und Sounddesign auf dem Programm. Zusätzlich trainieren Sie den Umgang mit Studiotechnik und Audiosoftware. In Praxisprojekten wenden die Studierenden dann ihr Wissen an.

Das zweite Semester kann entweder an der Musikhochschule Trossingen oder an der Tongji Universität in Shanghai (China) absolviert werden. Nach dem Abschluss eröffnen sich nach Aussagen der Hochschule Arbeitsmöglichkeiten im Bereich Marketing, Design und Programmierung.