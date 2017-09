Neuer Studiengang

Neuer Philosophie-Master an der Uni Eichstätt

Im Mittelpunkt des internationalen Studiengangs stehen Fragen rund um das Wesen des Menschen. Im Wintersemester 2017/18 wird er zum ersten Mal angeboten.

Der Masterstudiengang „Anthropologie und Philosophie der Person“ beschäftigt sich unter anderem mit praktischer Philosophie, Metaphysik, Religionsphilosophie und Bioethik. Damit die Studierenden ein möglichst breites Spektrum an Angeboten wahrnehmen können, lernen sie nicht nur an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Zwei der vier Semester werden in Toulouse, in Südfrankreich, absolviert.

Eine entscheidende Zugangsvoraussetzung sind deshalb gute Französischkenntnisse. Außerdem ist ein Bachelorabschluss in Philosophie nötig. Absolventen werden nach Aussagen der Hochschule in vielen Bereichen gesucht und benötigt, weil sie durch ihr Studium logisches und analytisches Denken gelernt haben.