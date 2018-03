Universität Freiburg

Neuer Pharmazie-Master bildet für die Industrie aus

Um die Entwicklung und Zulassung von Arzneimitteln dreht sich der neue Masterstudiengang „Regulatory Affairs and Drug Development“ an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Diese Profillinie des Masters „Pharmazeutische Wissenschaften“ wird ab dem Wintersemester 2018/19 angeboten.

Der klassische Weg von Absolventen pharmazeutischer Studiengänge führt über das Staatsexamen in den Beruf des Apothekers. Allerdings hat auch die Pharmaindustrie Bedarf an Fachleuten, die neue Medikamente entwickeln und deren Zulassung überwachen. Um diesem nachzukommen, bietet die Uni Freiburg den konsekutiven Master der Pharmazeutischen Wissenschaften nun in zwei Profillinien an: „Drug Discovery & Delivery“ sowie – neu und einmalig in Deutschland – „Regulatory Affairs and Drug Development“. Die Masterstudierenden entscheiden sich erst nach einem Jahr für eine der beiden Optionen.

Der zum größten Teil auf Englisch gelehrte, neue Zweig beinhaltet Module wie klinische Entwicklung und wissenschaftliche Grundlagen der Zulassung, Ethik und Nachhaltigkeit, Patentrecht und Produktstrategie, Qualität sowie Medien und Kommunikation. Durch das praxisorientierte Studium soll den Absolventen der direkte Einstieg in die Berufswelt gelingen ohne – wie bisher oft üblich – erst in einem Traineeship von den Unternehmen vorbereitet zu werden.