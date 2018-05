Bachelor „Heilpädagogik“

Menschen mit Behinderungen unterstützen

Der Bachelorstudiengang „Heilpädagogik“ an der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN) geht im Wintersemester 2018/19 in die zweite Runde. Mögliche Studienschwerpunkte sind Heilpädagogische Diagnostik sowie Konduktive Förderung und Inklusion.

Konduktive Förderung ist ein Konzept des ungarischen Arztes András Petö. Es verbindet Pädagogik und Therapie, insbesondere die motorische Förderung von jungen Menschen mit körperlichen Behinderungen, miteinander. Dieser Studienschwerpunkt ist einmalig in Deutschland. Besonders am Studiengang „Heilpädagogik“ an der EVHN ist zudem die Kooperation mit dem Rehabilitationszentrum Pfennigparade in München, wo die Studierenden ihr Praxissemester absolvieren können.

Das Bachelorstudium dauert sieben Semester. Absolventen können später als Heilpädagogen Menschen mit Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Behinderungen unterstützen. Arbeitgeber sind beispielsweise Kitas, Schulen, Inklusion-, Beratungs- und Fördereinrichtungen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Rehabilitation. Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2018/19 endet am 15. Juni.