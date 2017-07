Hochschulpersonal

Mehr Wissenschaftler an Hochschulen

Das hauptberuflich wissenschaftliche Personal an deutschen Hochschulen ist im Jahr 2016 angewachsen. Das geht aus einem Bericht des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor.

Demnach stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf rund 242.200 hauptberuflich wissenschaftlich Beschäftigte, was einen Anstieg um 1,2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2015 bedeutet. Bei den nebenberuflich wissenschaftlich und künstlerisch Angestellten ging die Zahl dagegen um 2,4 Prozentpunkte zurück. Des Weiteren lehrten 2016 rund 47.000 Professoren an deutschen Hochschulen, gut ein Viertel davon waren Frauen. Den größten Anteil im künstlerisch wissenschaftlichen Bereich stellten die wissenschaftlichen Mitarbeiter mit etwa 182.000 Beschäftigten. Der Frauenanteil in diesem Sektor lag bei 42 Prozent.

Insgesamt arbeiteten 2016 laut Bericht 689.300 Personen an den deutschen Hochschulen und Hochschulkliniken. In den nichtwissenschaftlichen Bereichen waren etwa 304.500 Personen angestellt, 1,8 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Hier waren gut drei Viertel der Beschäftigten weiblich.

Der gesamte Bericht ist online verfügbar.