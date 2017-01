Studium

Mehr minderjährige Studienanfänger

Die Zahl der minderjährigen Studienanfänger hat sich in den vergangenen Jahren mehr als vervierfacht. Das geht aus einer Mitteilung des Statistischen Bundesamts hervor.

So haben sich im Studienjahr 2015 etwa 3.700 Studenten unter 18 Jahren für ein Studium eingeschrieben, was eine Steigerung um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2010 bedeutet. Damals studierten unter den 445.000 Erstsemestern nur 837 Minderjährige. Grund für den enormen Anstieg ist das verkürzte Abitur G8, das in fast allen Bundesländern eingeführt wurde und das Abitur in nur acht Gymnasialjahren ermöglicht.

Aus Sicht der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und des Deutschen Studentenwerks (DSW) stellt das allerdings kein Problem dar. Viele Hochschulen erwirken durch eine Generaleinwilligung der Eltern die volle Handlungsfähigkeit der Studierenden. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind minderjährige Studierende sogar bereits gesetzlich voll rechtsfähig.