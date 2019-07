Broschüre

Leichter ins MINT-Studium starten

Eine neue Broschüre soll Erstsemestern den Einstieg in das MINT-Studium erleichtern. Das sogenannte Basispapier enthält Aufgaben, die beim Übergang von der Schulmathematik zur Hochschulmathematik helfen und so den Start ins Studium vereinfachen.

Das Basispapier ist in dieser Form deutschlandweit einzigartig. Das Konzept wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) und vom Niedersächsischen Kultusministerium (MK) entwickelt und herausgegeben.



Es soll den studieninteressierten Schülerinnen und Schülern durch die gebotenen Übungsaufgaben als Orientierungshilfe dienen und aufzeigen, welche mathematischen Kompetenzen für die Aufnahme eines MINT-Studiums notwendig sind. Dadurch soll der Einstieg in das Hochschulstudium für Erstsemester erleichtert und so auch die Zahl der Abbrüche verringert werden.