Studienempfehlung

Lehrkräfte für berufliche Schulen gesucht

Du hast Lust, in München mit jungen, motivierten Menschen zu arbeiten? Dann könnte ein Studium für das berufliche Lehramt das richtige sein. Die Chancen für den Berufseinstieg stehen gut, denn die beruflichen Schulen der Landeshauptstadt suchen dringend Lehrkräfte.

Mit dem Studienabschluss für das berufliche Lehramt haben Absolventen die Wahl: Sie können an Fach- und Berufsoberschulen, Fachakademien oder Wirtschaftsschulen, aber auch an Berufs- und Berufsfachschulen lehren. Die Bezahlung ist dabei vergleichbar mit der einer Gymnasiallehrkraft.

Im Studium ist die Spezialisierung entsprechend individueller Interessen möglich. Die bayerischen Hochschulen bieten unter anderem die Fachrichtungen Bautechnik, Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft, Sozialpädagogik oder Gesundheits- und Pflegewissenschaft an. Außerdem ermöglicht das Masterstudium der Wirtschaftspädagogik den direkten Zugang zum Referendariat für berufliche Schulen. Wer schon während des Studiums Praxiserfahrungen sammeln will, kann sich in München als Vertretungslehrkraft in Teilzeit bewerben.

Auch Absolventen von Fachakademien, Meister-, Fach- und Technikerschulen können nach einjähriger Fachlehrerausbildung Lehrer an beruflichen Schulen werden. Quereinsteigern mit Studium soll der Wechsel durch Sondermaßnahmen des Kultusministeriums schmackhaft gemacht werden.