Forschung und Innovation

Kritik an Kürzungsplänen in der Forschung

Auf einer Konferenz in Brüssel haben die Finanzminister der EU-Mitgliedsländer über die Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Union diskutiert und gefordert, die Finanzierung der Forschung und Innovation um 491,47 Millionen Euro zu kürzen.

Diese Forderungen stießen auf starke Kritik der Hochschulen. So kritisierte Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, dieses Vorgehen als „Schritt in die völlig falsche Richtung“.

Erst kürzlich hat die Expertengruppe der EU-Kommission in ihrem Bericht „LAB-FAB-APP. Investing in the European future we want“ die Wichtigkeit der Finanzierung in diesen Bereichen betont: Zwei Drittel des wirtschaftlichen Wachstums in den Industrieländern seien nämlich der Entwicklung und Forschung zu verdanken. Ebenso dürfe die Konkurrenz seitens Süd-Korea, Japan und den USA nicht unterschätzt werden. Denn dort werde viel mehr in Forschung und Entwicklung investiert.