Infobroschüre „Studieren weltweit – erlebe es!“

Als angehender Lehrer raus in die Welt

Ein Schulpraktikum samt Semester in Indien oder ein Auslandsjahr in Schweden? Der Blick über den Tellerrand kann auch für Lehramtsstudierende eine persönliche wie fachliche Bereicherung sein. Die Initiative „Studieren weltweit – erlebe es!“ gibt Tipps zu Zielen, Angeboten und Finanzen.

In der Broschüre „Auslandsaufenthalte im Lehramtsstudium“ werden insbesondere zwei Möglichkeiten und ihr Nutzen für deutsche Studierende vorgestellt: die des Studiums sowie des Praktikums im Ausland. Praktika an Schulen im Ausland sind dabei auch ohne Fremdsprachenkenntnisse möglich, wenn man etwa an einer deutschen Schule Erfahrungen sammelt.

Studierende aus ganz Deutschland und aus verschiedenen Fachrichtungen erzählen, wie sie ihre Zeit im Ausland erlebt haben und wie sie von ihren Erfahrungen dort profitieren. Außerdem geben Experten Tipps etwa zur Planung oder zu ersten Tagen vor Ort. Zum Thema Finanzen werden Förderprogramme und Stipendien wie die des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD), Erasmus+ oder Auslands-BAföG vorgestellt.

Die Broschüre ist Teil der Kampagne „Studieren weltweit – erlebe es!“, eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des DAAD.