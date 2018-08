Immer mehr Deutsche erlangen Studienabschluss

Hochschulabschluss

Immer mehr Deutsche erlangen Studienabschluss

Mehr als eine halbe Millionen Studierende haben 2017 in Deutschland ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Ihre Zahl wächst seit 2001 kontinuierlich an, zuletzt um zwei Prozent. Die meisten Abschlüsse wurden mit 40 Prozent in den Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgelegt, ermittelte das Statistische Bundesamt.