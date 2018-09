Geflüchtete auf dem Weg ins Studium

Hochschulzugang

Jeder Dritte nach Deutschland Geflüchtete verfügt über einen weiterführenden Schulabschluss, jeder Fünfte hatte in seinem Heimatland sogar bereits studiert. Für den Weg an eine deutsche Hochschule ist aber Beratung gefragt. Das Forschungsprojekt WeGe gibt nun erste Einsichten in den Erfolg studienvorbereitender Maßnahmen an deutschen Hochschulen.