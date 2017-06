Hochschulinitiative

Persönlichkeit ist gefragt

Sind Absolventen deutscher Hochschulen gut auf die Herausforderungen des Berufslebens vorbereitet? Eine Initiative der Hochschulen in Sachsen-Anhalt stellt diese Frage und möchte zu einem Diskurs über die Persönlichkeitsentwicklung während des Studiums anregen.

Viele Unternehmen achten nicht nur auf die Qualifikationen ihrer Bewerber – die Persönlichkeit nimmt einen immer höheren Stellenwert ein. Mit der Kampagne „Studiere, was dich wirklich weiterbringt“ möchten die Hochschulen Sachsen-Anhalts nicht nur auf die Möglichkeiten eines Studiums in ihrem Bundesland aufmerksam machen, sondern deutschlandweit dazu anregen, die Persönlichkeitsentwicklung an Hochschulen optimal zu fördern.

Im Rahmen dieser Initiative können Studieninteressierte auf der Internetseite wirklichweiterkommen.de einen Persönlichkeitstest durchführen, der Aufschluss über Charaktermerkmale, Stärken und Fähigkeiten gibt. Im Anschließend kann man sich anzeigen lassen, welche Studiengänge in Sachsen-Anhalt zu den Ergebnissen passen.