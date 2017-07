Zulassungsbeschränkung

Hamburg hat die höchste N.c.-Quote

Große Unterschiede beim Anteil der zulassungsbeschränkten Studiengänge bestehen zwischen den Bundesländern und Studienfächern. Zu diesem Ergebnis kam das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in seinem Numerus-clausus-Check für das Wintersemester 2017/18 heraus.

Demnach liegen die Stadtstaaten und das Saarland in Sachen Zulassungsbeschränkung weit vorne. Solche Studiengänge haben eine festgesetzte Anzahl an Studienplätzen, für die ein Auswahlverfahren durchgeführt wird. Oft spielt hier die Abiturnote eine entscheidende Rolle. In Hamburg sind im Wintersemester 2017/18 drei Viertel der Studiengänge mit einem N.c. belegt, im Saarland, in Bremen und Berlin sind es immerhin 62 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen ist nur jeder fünfte Studiengang zulassungsbeschränkt.

Bei den Fächergruppen sind die höchsten N.c.-Quoten in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften mit rund 53 Prozent zu finden. In den Sprach- und Kulturwissenschaften können sich Studierende in 70 Prozent der Studiengänge ohne Beschränkung einschreiben.

Deutschlandweit sind 42 Prozent der Studiengänge zulassungsbeschränkt, das ist ein Anstieg von knapp einem Prozent gegenüber dem Vorjahr.