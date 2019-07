Duales Hochschulstudium

Gründung des Verbands Duales Hochschulstudium

Das duale Studium erfreut sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit. Dieses Modell nutzen bereits mehr als 100.000 Studierende. Nun wurde zur künftigen Förderung der Verband Duales Hochschulstudium Deutschland durch neun Anbieter dualer Studienmodelle gegründet.

Durch die Verbreitung und Förderung von empirischer Bildungsforschung will der Verband das Verständnis und die Qualität der dualen Studienangebote in Deutschland verbessern. Dafür spricht vieles: Absolventen verfügen danach über ein besonderes Kompetenzprofil, das ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert. Die Verbindung von Theorie und Praxis ist auf diese Weise in Deutschland einzigartig und ein Erfolgsmodell.



Das Ziel des Verbands ist es, neue Entwicklungsmöglichkeiten auszuloten und so die Qualität des dualen Studiums stetig zu verbessern.