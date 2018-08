Neue Studiengänge

Fünf neue Studiengänge an der HS Fulda

Gesundheit unterrichten lernen, Menschenrechte studieren oder für die Energiewende fit gemacht werden – diese und weitere Themen decken ab dem Wintersemester 2018/19 fünf neue Studiengänge an der Hochschule (HS) Fulda ab.

Die HS Fulda weitere ihr Studienangebot insbesondere in den Bereichen Internationalität, Nachhaltigkeit und Gesundheit aus. Ab dem Wintersemester 2018/19 können Studierende in Kooperation mit der Universität Kassel „Berufspädagogik Fach Gesundheit“ (B.Ed.) studieren und danach als Lehrer Gesundheit an beruflichen Schulen unterrichten. Auch „Internationale Gesundheitswissenschaften“ (B.Sc.) ist neu und handelt erstmalig in Deutschland von gesundheitlichen Herausforderungen der globalisierten Welt. Im Studium „Erneuerbare Energien“ (B.Eng.) werden Studierende zu Experten auf diesem wichtigen Gebiet der Ingenieurwissenschaften ausgebildet. Der Bachelor of Engineering in Mechatronik greift das Thema Industrie 4.0 auf. Und im Studiengang „Human Rights in Politics, Law and Society“ (M.A.) können sich Absolventen der Sozial-, Kultur-, Kommunikations- und Rechtswissenschaften oder Philosophie in das Thema Menschenrechte vertiefen.