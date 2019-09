Freiwilliges Jahr in der Wissenschaft

Orientierung

Naturwissenschaften sind dein Ding und du kannst dir vorstellen, nach dem Abitur etwas in diesem Bereich zu studieren? An der Medizinischen Hochschule in Hannover hast du bis zum 31. Januar 2020 die Möglichkeit, dich für ein Freiwilliges Jahr in der Wissenschaft (FWJ) zu bewerben.