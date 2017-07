Studienangebot

Fernerkundung, Geoinformation und Visualisierung in Potsdam

Die Universität Potsdam startet zum Wintersemester 2017/18 den neuen Masterstudiengang „Remote Sensing, Geoinformation and Visualization“. Die Bewerbung ist bis zum 15. Juli 2017 möglich.

In vier Semestern erlernen die Studierenden physikalische, chemische, biologische und andere naturwissenschaftliche Prinzipien und sollen ein Verständnis für die Fernerkundung in Theorie und Praxis durch die Anwendung moderner Datenverarbeitungsverfahren entwickeln.

Mit dem neuen Angebot reagiert die Universität Potsdam auf die Entwicklung in der Datenaufnahme und Prozessierung in den Geowissenschaften. Neue Satelliten und Drohnen ermöglichen eine neue Wahrnehmung von Umweltveränderungen.

Der englischsprachige Master qualifiziert für Tätigkeiten in der Wissenschaft, in (Nicht-)Regierungsorganisationen sowie in der Privatwirtschaft. Bewerber benötigen einen Bachelorabschluss auf dem Gebiet der Geowissenschaften, Biologie, Physik, Chemie oder Informatik sowie Englisch-Sprachkenntnisse der Stufe B2.