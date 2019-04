Studieren mit Kind

Familienfreundliches Studium

Eine Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zeigt: Sechs Prozent der Studierenden sind Eltern. Um die Voraussetzungen für eine gute Vereinbarkeit von Studium und Familie zu schaffen, werden sie durch die Studentenwerke unterstützt.

Deutschlandweit gibt es 131.000 Eltern, die studieren. Damit ein Studium neben dem Eltern-Dasein reibungslos klappt, erhalten sie Leistungen durch die Studentenwerke: Es gibt 9.000 zeitlich flexible Kinderbetreuungsplätze in Hochschulnähe, familiengerechtere Wohnungen in den Studentenwohnheimen, kostenloses Essen und Spielecken für Kinder in den Mensen sowie finanzielle Unterstützung und Beratungsangebote. Gefördert werden die Maßnahmen der Studentenwerke durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Als Anlaufstelle für Fragen rund um eine familienfreundliche Infrastruktur für Studierende dient die Servicestelle Familienfreundliches Studium (SFS). Sie unterstützt Studentenwerke bei der Umsetzung ihrer Kinderbetreuungs- und Beratungsangebote.