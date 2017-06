Duales Studium

Dual studieren an der IUBH in Bonn

Die Internationale Hochschule Bad Honnef - Bonn (IUBH) bietet zum Wintersemester 2017 vier duale Masterstudiengänge an. Die Bewerbung ist ab sofort online möglich.

Ab Herbst können Studierende in den Bereichen Controlling, Marketing & Sales, Personalmanagement sowie Projektmanagement ein duales Studium aufnehmen. Ziel der neuen Programme ist eine optimale Verknüpfung von Theorie und Praxis im Studium, die von den Unternehmen bei Berufseinsteigern vermehrt nachgefragt wird.

Das duale Masterstudium an der IUBH besteht neben durchschnittlich 30 Stunden Wochenarbeitszeit aus Online-Modulen mit kurzen Präsenzphasen. Diese können sowohl am Campus in München, als auch in Düsseldorf abgeleistet werden, was eine deutschlandweite Suche nach Arbeitgebern ermöglicht. Die Studierenden erhalten eine Mindestvergütung von 1.000 Euro und sind zudem von den Studiengebühren befreit.