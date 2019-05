Umfrage

CHE Hochschulranking der ZEIT

Das aktuelle Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung GmbH (CHE) bietet Interessierten die Möglichkeit über 300 Hochschulen zu vergleichen. Um das Ranking zu erstellen wurden rund 160.000 Studierende und Lehrende in Deutschland befragt. Kriterien waren dabei etwa die Qualität der Forschung und der Ausstattung sowie die Studienergebnisse.

Die große Auswahl an deutschen Hochschulen und Studiengängen erschwert Schulabsolventen häufig die Wahl des passenden Studiums. Ziel des CHE Hochschulrankings ist es daher, Schülern, die sich für ein Studium an einer Hochschule in Deutschland interessieren, die Auswahl zu erleichtern. Anhand der Bewertungsübersicht können diese sich im Vorfeld über die vorherrschende Meinung zur Qualität der verschiedenen Fächer und Universitäten sowie Fachhochschulen informieren. Auch Fakten zu den unterschiedlichen Hochschulorten, wie die Anzahl der Wohnheimplätze oder aktuelle Einwohnerzahlen lassen sich abrufen. Hierzu wurden unter anderem Auswertungen des Statistischen Bundesamts hinzugezogen.

Insgesamt umfasst das Ranking 297 Hochschulen, 2.677 Fachbereiche und 6.725 Studiengänge.