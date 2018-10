Bauinformationstechnologie studieren

Neuer Studiengang

Bauinformationstechnologie studieren

Informatiker mit bauspezifischem Fachwissen werden ab dem Wintersemester 2019/20 an der Jade Hochschule am Standort Oldenburg ausgebildet. Der neue Bachelorstudiengang Bauinformationstechnologie bereitet sie auf die Gewinnung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen in der Baubranche vor.