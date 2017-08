Ausbildungsförderung

BAföG-Statistik 2016

2016 erhielten 823.000 Deutsche eine Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Das geht aus einem Bericht des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor.

So förderte der Bund 2016 rund 584.000 Studierende und 239.000 Schüler in Form von BAföG, was einen Rückgang um 5,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Knapp die Hälfte aller Geförderten erhielt eine Vollförderung, etwa 1,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Teilgeförderten sank dagegen deutlich um etwa neun Prozentpunkte. Durchschnittlich erhielt jeder Schüler monatlich 435 Euro und jeder geförderte Studierende 464 Euro. Insgesamt gab der Bund rund 2,9 Milliarden Euro aus.

Laut Deutschem Studentenwerk lässt sich der stetige Rückgang der Förderungszahlen mit der Angst der Studierenden sich zu verschulden erklären. Ein Viertel der Befragten gab dies im Rahmen der 21. Sozialerhebung an. Bei Nichtakademikerkindern befürchten dies sogar fast 40 Prozent.

Die gesamte Statistik ist online abrufbar.