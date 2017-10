Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft

Interkultureller Austausch

Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt Fördergelder für eine neue „Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft“ an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main zur Verfügung. Das gab das Ministerium in einer Pressemitteilung bekannt.