Sprachreise

Stipendium für Sprachreisende

Zweimal pro Jahr vergibt Sprachreisen.org in Zusammenarbeit mit Sprachreisen-ratgeber.de ein Stipendium im Wert von 1.000 Euro an Schüler, Studenten oder Erwachsene, die sich für eine Reise mit einer der Partnerorganisationen von Sprachreisen.org interessieren.

Das Stipendium kann jeder erhalten, der sich dafür begeistert, die Sprache und Kultur eines anderen Landes kennenzulernen. Die Bewerbungsfrist für das Sommerstipendium läuft von Januar bis Mai, die für das Winterstipendium von Juli bis November. Bekannt gegeben werden die Gewinner jeweils im Juni beziehungsweise im Dezember.



Wer sich für das Stipendium bewerben möchte, muss ein kurzes Video einreichen, in dem die persönliche Motivation für die Sprachreise dargestellt wird. Die Beiträge werden dann in den sozialen Netzwerken veröffentlicht und zur Abstimmung freigegeben. Derjenige, der am meisten Likes bekommt, gewinnt das Stipendium. Ausführliche Hinweise zu den Teilnahmebedingungen findest du auf den Internetseiten der Anbieter.