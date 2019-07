Reisestipendium über 1.000 Euro

Auslandsjahr

Reisestipendium über 1.000 Euro

Mit einem Gedicht für das nötige Reisebudget sorgen – in diesem Jahr vergibt der Bildungsberatungsdienst weltweiser ein Reisestipendium an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 29 Jahren, die sich bis Ende Juli durch ihre Teilnahme an einem Poetry Slam zum Thema Auslandsaufenthalt bewerben.