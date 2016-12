Kampagne des Global Nature Fund

Lions for Sale – Aufgezogen für den Abschuss

Ein neues Projekt des Global Nature Fund prangert die Löwenzucht für die Tourismusbranche und Jagdindustrie an. Das Ziel der Kampagne ist es unter anderem, potenzielle Freiwillige für die Hintergründe zu sensibilisieren.

Nach dem Abi einige Zeit in Südafrika leben und als Freiwilliger bei der Aufzucht niedlicher Löwenbabys helfen – für viele junge Menschen sicher eine verlockende Aussicht. Dass man dabei womöglich nicht zum Artenschutz beiträgt, sondern etwa die Jagdindustrie unterstützt, darauf will nun die internationale Stiftung Global Nature Fund mit der neuen Kampagne „Lions for Sale – aufgezogen für den Abschuss“ hinweisen. Demnach dienen Löwenbabys oftmals als Touristenattraktion, während erwachsene Tiere nicht ausgewildert, sondern an die Jagdindustrie verkauft und schließlich von Trophäenjägern erschossen werden.

Um auf diese Hintergründe aufmerksam zu machen, hat der Global Nature Fund die Dokumentation „Blood Lions“ mit deutschen Untertiteln versehen und mehreren Hochschulen angeboten, den Film dort vorzuführen. Die Stiftung steht zudem mit Freiwilligenorganisationen und Reiseveranstaltern in Kontakt. Geplant sind darüber hinaus eine Onlinepetition an die südafrikanische Regierung sowie ein internationales Camp in Südafrika.