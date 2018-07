Workcamps: Gutes tun in den Ferien

Freiwilligendienst

Einen Brunnen bauen auf Korsika, ein Tanzprojekt mit Kindern in Indonesien umsetzen oder in Deutschland bei der Restaurierung eines Gebäudes helfen: In Workcamps können sich junge Erwachsene ab 15 Jahren in internationalen Projekten engagieren.