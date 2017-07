FSJ in der Forschung

Freiwilliges Soziales Jahr

FSJ in der Forschung

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) bietet in Kooperation mit dem Internationalen Bund (IB) ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit an. Die Bewerbung ist online möglich.