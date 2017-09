Freiwilligenjahr

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Du möchtest dich nach deinem Schulabschluss sozial engagieren und hast Lust auf ein spannendes Abenteuer im Ausland? Dann bewirb dich für einen Aktion Sühnezeichen Friedensdienst (ASF).

Ab September 2018 arbeiten etwa 180 Freiwillige zwischen 18 und 30 Jahren in Belarus, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Russland, Tschechien, der Ukraine und den USA. Themenschwerpunkt ist die Auseinandersetzung mit den Folgen der nationalsozialistischen Verbrechen. So ist beispielsweise die Arbeit in Gedenkstätten oder die Betreuung von geflüchteten und wohnungslosen Menschen denkbar.

Im Programm enthalten sind eine intensive Vorbereitung sowie eine professionelle Begleitung vor Ort. Die Bewerbung ist noch bis zum 1. November möglich.

Weitere Informationen sind online verfügbar.