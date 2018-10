Jugend gründet

Zündende Geschäftsidee gesucht

Eine neue App, ein innovatives Produkt oder ein bisher fehlender Service? Noch bis zum 11. Januar können Schüler und Auszubildende ihre Geschäftsidee für den bundesweiten Wettbewerb „Jugend gründet“ einreichen.

In der Businessplanphase steht den Teams mit bis zu sechs Teilnehmern eine Eingabemaske auf der Wettbewerbshomepage zur Verfügung, um ihre Idee zu formulieren und zu entwickeln. Die Teams mit den besten Businessplänen dürfen ihre Idee bei regionalen Events vorstellen.

Ab dem 1. Februar startet die Planspielphase, in der die Schüler ihr Unternehmen in einer Online-Simulation leiten. Die zehn erfolgreichsten Teams wetteifern schließlich am 1. Juni beim Bundesfinale in Wolfsburg miteinander um den Titel. Der Hauptgewinn ist eine Gruppenreise in die Gründerregion Silicon Valley in den USA.