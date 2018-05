Wissenschaftsjahr 2018

Die Arbeitswelt von morgen

Roboter entlasten Pflegekräfte, Maschinen arbeiten in der Produktion intuitiv mit dem menschlichen Kollegen zusammen und der Mensch vernetzt sich global zum Wissensaustausch: Mit all diesen Feldern setzt sich das Wissenschaftsjahr 2018 „Arbeitswelten der Zukunft“ auseinander – und lädt auch Schüler zum Mitmachen ein.

Unter dem Schirm des Wissenschaftsjahrs vereint das Bundesministerium für Bildung und Forschung Veranstaltungen und Projekte von Hochschulen, Instituten, Unternehmen und Künstlern, die sich mit Fragen rund um Digitalisierung, Automation, lebenslanges Lernen und moderne Arbeitszeitmodelle auseinandersetzen.

Auch Schüler können am Wissenschaftsjahr teilnehmen, indem sie eigene Projekte zum Thema umsetzen oder über die Forschungsbörse Vorträge und Workshops von Fachleuten in ihren Klassenzimmern organisieren. Weitere Angebote sind die Schulkinowochen mit Filmen zum Thema sowie die MS Wissenschaft, ein umgebautes Frachtschiff, das in diesem Jahr durch Deutschland tourt. Experten informieren über Arbeitswelten der Zukunft und regen zum Diskutieren und Mitmachen an.