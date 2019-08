Fokusgruppe

Wir möchten eure Meinung hören!

Leser-Feedback ist für die abi>>-Redaktion äußerst wichtig. Schließlich sollt ihr euch von unseren Themen angesprochen und immer gut informiert fühlen. Daher suchen wir neue Kandidatinnen und Kandidaten, die Lust haben, einmal im Monat einen Fragebogen zu den abi>> Medien zu beantworten. Dafür erhaltet ihr auch eine Aufwandsentschädigung.

Für unsere „Fokusgruppe“ suchen wir Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in der 10. oder 11. Jahrgangsstufe, die sich grundsätzlich für das Thema Berufsorientierung interessieren und uns jeden Monat ein paar Fragen zur Themenauswahl, den veröffentlichten Artikeln und der Gestaltung unserer Medien beantworten. Pro Fragebogen, der jeweils circa 10 bis 15 Fragen umfasst, erhaltet ihr eine Aufwandsentschädigung.



Du fühlst dich angesprochen und würdest gerne teilnehmen? Dann melde dich unter abi-fokusgruppe@meramo.de bei uns und schreib kurz, wer du bist, in welche Klasse du gehst und an welchem Punkt der Berufsorientierung du dich aktuell befindest.