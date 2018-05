Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

Werde digital aktiv!

Kurzfilm, Blog oder 3-D-Druck – du willst dein digitales Wissen anwenden und etwas bewegen? Und du suchst nach Unterstützung, um eine eigene Idee in die Tat umzusetzen? Dann könnte das Jugendprogramm „Think Big“ etwas für dich sein.

Das Programm wird von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Telefónica Stiftung des O2-Konzerns organisiert und finanziert. Es richtet sich an 14- bis 25-Jährige, die sich für die Digitalisierung interessieren und gerne selbst aktiv werden möchten.

Angeboten werden zum einen dreitägige „Think Big“-Camps in Berlin, München und Düsseldorf. Angeleitet von Experten lernen die Jugendlichen in diesen etwa, wie Daten erhoben und ausgewertet werden, wie 3-D-Drucker funktionieren oder wie Agenturen Social Media nutzen. Eine Online-Akademie, individuelle Coachings sowie Förderungen in Höhe von 1.000 Euro, um ein sozial-digitales Projekt umzusetzen, komplettieren „Think Big“. Rund 107.000 Jugendliche haben seit dem Start im Jahr 2010 bei Think Big mitgemacht und mehr als 3.900 Projekte realisiert.