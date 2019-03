Weniger Schülerinnen und Schüler in Deutschland

Schülerstatistik

Weniger Schülerinnen und Schüler in Deutschland

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden ging die Zahl der Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen für das Schuljahr 2018/19 um 0,5 Prozent zurück. Diese Abnahme verlaufe nahezu parallel zur demografischen Entwicklung in Deutschland.