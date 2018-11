Orientierungssemester

Studieren probieren

Studieren! Aber was nur? Bei der Wahl des passenden Studiengangs kann ein Schnupperstudium weiterhelfen. Bis zum 15. Januar 2019 kannst du dich zum Beispiel zum Orientierungssemester an der Hochschule Karlsruhe – kurz Oskar – anmelden.

In Oskar studierst du ein Semester Vollzeit an der Hochschule Karlsruhe. Du besuchst Veranstaltungen, in denen du dich mit deinen Interessen auseinandersetzen und deine Fähigkeiten weiterentwickeln kannst. In verschiedenen Veranstaltungen, die in den beteiligten Studiengängen angeboten werden, kann du außerdem Eindrücke von einem Studium sammeln. Bei Bestehen des Orientierungssemesters erhältst du ein Zertifikat und kannst dein Wunschstudium in einem der beteiligten Studiengänge aufnehmen.

Zur Auswahl stehen folgende Studiengänge: „Baumanagement und Baubetrieb“, „Elektro- und Informationstechnik“, „Geodäsie und Navigation“, „Geoinformationsmanagement“, „Verkehrssystemmanagement“, „Fahrzeugtechnologie“, „Maschinenbau“, „Mechatronik“, „International Management“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“. Oskar startet an der Hochschule Karlsruhe zum Sommersemester 2019 am 11. März 2019. Bewerbungsschluss hierfür ist der 15. Januar 2019.