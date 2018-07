Studienvorbereitung für Geflüchtete

Kursangebot

Das Programm Welcome@FUBerlin bietet noch bis zum 15. Juli Sprachkurse und studienvorbereitende Kurse an der Freien Universität an. Die Hochschule möchte Geflüchteten damit den Start in ein Studium in Berlin und Brandenburg erleichtern.