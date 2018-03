Klassen- und Studienfahrten

Interaktive Karte zu 30 deutschen Reisezielen

Wo soll es für die nächste Klassen- oder Studienfahrt hingehen? Eine interaktive Deutschlandkarte vergleicht 30 deutsche Städte in Sachen Sehenswürdigkeiten, Nachtleben und mehr miteinander. Sie ist ein Angebot der Hostel- und Hotelkette A&O und sei vor allem für Gruppenreisen von Schüler oder Studierenden geeignet.

Bis zu fünf Sterne werden in den Kategorien Sehenswürdigkeiten, Kultur, öffentlicher Nahverkehr, Nachtleben, sportliche Tätigkeiten und Kulinarisches vergeben. Außerdem wird das Preisniveau von „eher teuer“ zu „ausgeglichen“ angegeben.

Per Mausklick können Reiselustige die 30 Städte einzeln anklicken und genauere Informationen erhalten. Jede Rubrik zeigt Highlights auf, zum Beispiel, welche Restaurants und Sehenswürdigkeit für Abi- und Studienreisen in dieser Stadt besonders interessant sind.

Das Unternehmen A&O Hotel and Hostels bietet europaweit Übernachtungsmöglichkeiten an, darunter 15 in Deutschland.